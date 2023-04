El nombre de Fran Mariano se volvió tendencia en todas las redes sociales en la última semana. Esto se debe a que el ex “Cuestión de peso”, quien se hizo popular gracias al programa en el 2011, fue entrevistado en Intrusos de América TV y reveló que sufrió mala praxis por parte de Aníbal Lotocki.

“Yo no quería esto. Yo fui porque quería sentirme bien. Tenía aceite de motocicleta en las cejas, en los párpados y eso se estaba cayendo. Gracias a dios el doctor Sampietro lo pudo sacar, pero me dijo ‘en toda incisión va a quedar una cicatriz’”, fue lo que le reveló Fran Mariano a Flor de la V y todo su equipo.

En la misma nota comentó cuál fue la charla que tuvo con Aníbal Lotocki antes de la cirugía: "Le dije que quería un poquito la nariz y cuando me levanté tenía hechos los pómulos, el mentón, las cejas... Porque él me decía ‘a mí no me gusta hacer una cosita sola. Me gusta ver y hacer’”. Para cerrar reveló que las intervenciónes quirúrgicas se las hacía para parecerse a Ricky Martín.

+FOTOS: El antes y después de Fran Mariano