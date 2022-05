Green Day, una de las bandas de rock estadounidense más populares en el mundo, vuelve a la Argentina con Billy Idol como show de apertura. La banda va a tocar el domingo 11 de septiembre en el estadio de Vélez Sarsfield, ubicado en el barrio de Liniers.

El trío, integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tre Cool, volverá a Argentina luego del último concierto en el país en el 2017. En esta oportunidad tocarán su décimo disco de estudio titulado Father of All Motherfuckers, que fue lanzado en el 2020.

Además, en el show, Green Day tocará todos sus éxitos como "Basket Case", "American Idiot", "Good Riddance", "Wake Me Up When September Ends" y "Boulevard of Broken Dreams", entre otros.

Green Day: ¿Cómo conseguir las entradas para su show en Vélez?

La preventa, exclusiva para clientes de BBVA Francés, comenzará el próximo jueves 26 de mayo a las 12 del mediodía en la web de LivePass haciendo CLICK ACÁ. Luego, se pondrá a disposición la venta general a partir del lunes 30 de mayo en el mismo horario.