Mi papá es fanático del fútbol. Recuerdo cuando armaba su bolso con los botines, que eran lo primero que se veía, y siempre los elegía en colores de la gama del amarillo o naranja flúo. Discreto el viejo. Con las patadas y la dureza de la pelota, además de lo que significa pisar el césped, es imposible jugar sin calzado.

Incluso hay futbolistas que tienen sus propios botines que se venden, como los de Messi que fueron furor total en Argentina y en todo el mundo, o los que recientemente Neymar lanzó al mercado. Pero, hubo competencias donde futbolistas compitieron ¡sin calzado! Y nosotros lloramos cuando nos damos el meñique contra algún mueble…

En 1947, India logró su independencia del Reino Unido, por lo que fueron invitados por primera vez a participar de los Juegos Olímpicos de 1948, que curiosamente se jugaron en Londres. Aquel evento quedó marcado a fuego, ya que debutaron oficialmente como Selección, a pesar de que perdieron por 2-1 ante Francia con Raman, que marcó el primer gol de India en la historia, y fueron eliminados del torneo.

En el Estadio de Cricklefield, actualmente una pista de atletismo, los miles de espectadores notaron un detalle…los asiáticos ¡jugaban sin calzado!

Lejos estaban de sentirse con menos condiciones. Los indios estaban orgullosos. Según reconstruyó el periodista Utathya Nag para los Juegos Olímpicos, el capitán de la Selección de la India dijo que ellos jugaban al football (foot=pie), mientras que el resto jugaban al bootball (boot=bota).

En una época sin redes sociales, todo se valió de la publicidad de boca en boca, la que más vale -y la que más convoca-. Rápidamente se corrió la voz en la capital del Reino Unido: una Selección jugaba sin calzado. Se dice que el Rey Jorge VI los invitó al palacio de Buckingham asombrado por las capacidades y les examinó los pies para ver si jugaban con prótesis o si tenían acero.

¿Por qué jugaban sin zapatos? Existen varias explicaciones. Sin embargo, hay dos teorías que son las más avaladas. La primera sostiene que la Federación de Fútbol de la India no podía pagar los zapatos para los futbolistas, y por eso jugaron sin nada en los pies. No obstante, la segunda explicación es opuesta, y dice que la AIFF no tenía mayores inconvenientes en comprar calzado, y que de hecho todos los jugadores llegaron a Londres con zapatos, pero jugaron sin por elección, ya que así entrenaban.

En la India únicamente entrenaban con botas cuando llovía o el césped estaba húmedo, pero como en agosto el clima en Londres era seco, se las arreglaron sólo con vendaje y medias. Según una nota de Indian Express publicada posteriormente al partido, en 1948 hubo 8 futbolistas descalzos, por lo que otros tres habrían jugado con zapatos.