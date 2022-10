Juan Cortese es uno de los periodistas más aclamados del mundo River. Desde hace años trabajando en TyC Sports, el cronista ha sido testido de los años gloriosos del equipo Millonario, pero también de su paso por la segunda división de nuestro fútbol.

Copa Sudamericana, dos Copa Libertadores, las tantas victorias a Boca: todo esto contribuye a que el hincha lo tenga muy identificado con el ciclo de Marcelo Gallardo, que comenzó allá por el 2014.

En redes, Cortese es bastante activo. Tanto en su cuenta personal de Instagram como en la de Twitter, el Pelado interactúa constantemente con sus cientos de miles de seguidores. Sin embargo, no todas son buenas para él...

Es que esta tarde, fue el mismo quien debió pedir disculpas luego de un polémico tuit que terminó borrando. "Que delicadas que son las impresoras. “Ay no me usaste por dos dias, voy a secar la tinta y obstruir los conductos y jamás volverás a poder usarme”, tuiteó la usuaria @SofiCruise.

Juan no tardó en responder: "Se parecen a algunas mujeres. Saludos". Esto levantó una ola de comentarios e insultos que lo obligaron a eliminar el mensaje. "Ya que se encargaron todos de viralizar una respuesta irónica que le dice a una amiga (que justamente al conocerme es la única que me entendió) me gustaría que el que se sintió ofendido u ofendida, acepte mis disculpas", escribió después.