Luego de meses de arduo trabajo, incluso en plena pandemia, se acercan los últimos capítulos de "La 1-5/18 Somos Uno", la telenovela de El Trece que es producida por Polka. Aunque todavía se desconoce la fecha de emisión del último episodio, ya se dieron a conocer ciertos detalles sobre el final.

Romina Gaetani, una de las actrices que forma parte del elenco, aseguró en diálogo con la radio La Once Diez (AM 1110) que "el final es arriesgado, pero para bien". Además, añadió: "Hay un público muy fiel a La Uno que creo que va a estar contento, pero si me preguntan a mí, hubiera hecho un final más rosa. Igual está bueno".

Para finalizar, agregó: "Estoy contenta porque Adrián (Suar) me dio la libertad para divertirme y me permitió disfrutar mucho de la improvisación sobre el personaje".

Días atrás, Lali González, quien interpreta a Rita en la tira argentina, también había adelantado que “el final es arriesgado". En esta línea, comentó que "son escenas inesperadas que van a dejar al público con la boca abierta, no sólo por el giro de la historia de Rita sino por el de muchos personajes. Fue muy fuerte para el elenco grabar las últimas escenas".

La 1-5/18 Somos Uno: la historia de la telenovela

La historia transcurre en el barrio 1-5/18, recientemente bautizado como “La Peñaloza”, donde conviven vecinos de distintos orígenes y realidades que, a pesar de estar privados de algunos derechos y de atravesar la carencia, siempre están dispuestos a colaborar y a luchar por el bienestar de toda la comunidad.

¿Qué días y cuáles son los horarios de la serie de El Trece?

La telenovela de Polka se emite de lunes a viernes a las 23 horas, justo después de "Los 8 escalones del millón", programa de Guido Kaczka.