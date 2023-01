Thiago fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano, en una reñida placa junto a Agustín y Camila. El joven de González Catán se llevó un total de 52,9% de los votos del público.

Cuando Santiago Del Moro informó que él era el que iba a abandonar el reality, Daniela -pareja de Thiago- tuvo una increíble reacción que se debatió bastante en las redes sociales. A continuación, todos los detalles.

+La reacción de Daniela cuando se fue Thiago

Se viralizó una imagen en Twitter del momento en el que Thiago salía de la casa más famosa del mundo, donde, al parecer, Daniela estaría sonriendo.

Sin embargo, minutos después quebró en llanto y tuvo una charla con Julieta, quien intentó consolarla. Cabe recordar que Daniela le dio un voto a Thiago en la última gala de nominación. "Me va a ser más fuerte para seguir. Mucho más fuerte. Me lo sacaron... Ahora me van a conocer".