Dejando en claro que la relación con la madre de su hija continúa igual que siempre, el 9 de la Selección pidió que "no consuman noticias falsas".

La cuenta de Instagram de Lautaro Martínez desapareció por unas horas y las especulaciones que comenzaron en las redes sociales rápidamente explotaron en cientos de portales de internet. ¿Qué decía el rumor? Supuestamente, el Toro se había peleado con Agustina Gandolfo, la madre de su hija. Horas después, el 9 de la Selección Argentina recuperó su cuenta e hizo el descargo.

Si bien la primera historia del jugador del Inter sólo decía "Instagram recuperado", post partido de Champions (ingresó en el segundo tiempo y su equipo ganó 2-0 ante el Viktoria Pilsen) el centrodelantero decidió romper el silencio y demostrar que su relación estaba intacta.

Lautaro Martínez, sin filtro sobre su supuesta separación: "Dejen disfrutar nuestros momentos"

Acompañando una foto con Agustina Gandolfo, el bahiense escribió: "Gente, porque inventan historias, separación? Yo con mi mujer estamos juntos y bien, no hay nada que explicar y aclarar. Somos felices, dejen disfrutar nuestros momentos. No consuman pelotudeces y noticias falsas. Buen martes!". Cortito y al pie. Pero no se quedó allí...

Explicando lo ocurrido, el ex Racing redactó: "Ayer por la noche me intentaron hackear y me cerraron la cuenta. Esta mañana la puede recuperar gracias a dios". Ahora, el goleador sigue pensando en la Champions y el Mundial.