Tini Stoessel sacó su nuevo álbum llamado "Cupido". El disco estaba pensado desde abril de 2021, por lo que había mucha expectativa para cada uno de los temas que lo componen.

Un total de 14 temas componen el nuevo disco y cuatro de las canciones son totalmente nuevas: "Te pido", "Las Jordans", "Beso en las rocas", "7 Veces" y "Cupido". El algunas canciones Tuvo colaboración de Tiago PZK, L-Gante, Beéle, La Joaqui, entre otros grandes artistas.

Dentro de los temas que más gustó en su público se destaca "Te pido", una canción que a pocas horas de su lanzamiento ya superó las 200.000 reproducciones en YouTube. La letra de la canción habla de un amor no correspondido y una traición.

Me usaste y luego te alejaste de mí

Me dolió el alma, el alma duele sin ti

No te lo niego, yo me lo presentí

Que ibas a usarme hasta que no te servía

Ya yo lo sabía

Que las heridas de tu amor me dolerían

Por el resto de la vida

Si la gente me pregunta, cero

Yo le digo que ya no te quiero

Digo que estoy como tú, contento

Pero por dentro siento que me muero

Y no, si no vas a volver, mejor déjalo, por favor

Te pido que no

No juegues más con mi corazón

No vuelvas a decir que lo sientes

No inventes, yo sé que no sientes amor, amor

Te pido que no

No vuelvas aquí ni por error

Prefiero estar sin ti que tenerte

Quererte y volver a perderme en tu amor, amor

Viste, todo el daño que tú me hiciste

Y toda' las promesa' rompiste

No digas que tú me quisiste

Baby, hiciste lo que hiciste

Yo no sé, te enloqueciste

Pero ya no estoy buscando a nadie que me quiera

Estoy bien así como quiera

No me importa lo que tú quiera'