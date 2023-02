Emilia y Callejero Fino, dos de los artistas argentinos que tuvieron un mayor crecimiento en cuanto a reproducciones durante el 2022, lanzaron su primera canción juntos. En esta oportunidad se juntaron con Big One para inaugurar un nuevo proyecto en las plataformas digitales del reconocido productor que se llama "Crossover".

En YouTube superó las 400.000 reproducciones en menos de 12 horas, logrando de esta manera un gran recibimiento por parte del público. Además, rápidamente se instaló como una de las canciones más escuchadas en la plataforma en distintos países de América del Sur eincluso España.

Cabe destacar que el nombre de la canción y de los artistas se volvieron tendencia en las redes sociales a las pocas horas del lanzamiento. Se espera que luego de este estreno lleguen nuevos "Crossover" al canal de Big One.

+Letra de "En la intimidad", la nueva canción de Emilia, Callejero Fino y Big One

Siempre estamo' a escondida'

No hay quien nos impida

Que esta noche nos volvamos a ver (This is the Big One)

Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido

Sin testigo el castigo, para mí es un placer

En la intimidad dice que soy su debilidad

Pero se hace el otro cuando hay que disimular

Y me pasa a buscar cuando su novia se va, ah-ah

Creo que la estamo' flashando pero está cheto mal

Pásame-Pásame-Pásame el fuego

Una jarra de hielo de la mesa al suelo de la calle al telo

No me cela, no la celo, pero si te gusta turrita hácelo

Y décile que te gustan los rochos como yo, no gile'



En la calle no' damo' piquito' corte wachine'

Pero en la cama tiene banda de berretine'

Vos décile, que hoy está de suerte

Ando sin miedo a la muerte

Háceme llegar la ubi ,que yo paso a recogerte

Atrévete-te-te y de espalda pónete

Más chuky que Ze Pequeño

La presión se siente

En la intimidad dice que soy su debilidad

Pero se hace el otro cuando hay que disimular

Y me pasa a buscar cuando su novia se va, ah-ah

Creo que la estamo' flashando pero está cheto mal

'Toy esperando que me pase a buscar

Si nos vemos, escapamos, eso e' lo único que hay

Hice una canción y te la quiero dedicar

Te regalo amores como RKM y Ken Y



Nos bajamo' del auto, estacionamo' en mi cuarto

Nos mantenemos en el anonimato

Se está portando mal y tengo que castigarlo

Que no se escape porque voy a cazarlo

En la intimidad dice que soy su debilidad

Pero se hace la otra cuando hay que disimular

Y la paso a buscar (-car) cuando su novio no está

Creo que la estamos flashando pero está cheto mal

En la intimidad dice que soy su debilidad

Pero se hace el otro cuando hay que disimular

Y me pasa a buscar cuando su novia se va, ah-ah

Creo que la estamo' flashando pero está cheto mal

+Emilia, Callejero Fino, Big One - En La Intimidad | CROSSOVER #1