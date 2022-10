El periodista, fanático de CR7, expresó toda su bronca en Twitter luego de que el portugués no haya entrado ni un solo minuto en el clásico de Manchester.

El pasado domingo se vivió una jornada histórica en los clásicos de Manchester. Con Erling Haaland en modo bestia, más que nunca, y el aporte goleador de Phil Foden, el City de Pep Guardiola le propinó una goleada para el recuerdo al United de Erik ten Hag con un sólido 6-3 que se fue recortando sobre el final. Una humillación que no se olvidará fácilmente.

La imagen de Cristiano Ronaldo habló por sí sola: frustración y decepción, no solo por el resultado, sino por la falta de minutos en el derby tras comenzar desde el banco de suplentes. En palabras del entrenador de los Red Devils, el astro portugués no ingresó "por respeto a su enorme carrera" y no todos los hinchas se tomaron bien la decisión del DT.

Quien manifestó todo su enojo por la ausencia de CR7 en el clásico de Manchester fue Martín Liberman, ferviente defensor histórico de la leyenda del Real Madrid y del fútbol. "Este atrevido de Ten Hag hace jugar pesimo a su equipo y se da el gusto de dejar a Cristiano como suplente todos los partidos? De donde salió este sujeto deleznable?", escribió el periodista de ESPN a través de su cuenta de Twitter.

Para cerrar el posteo, el conductor de Debate F también le pegó al plantel del United que poco pudo hacer para evitar la goleada contra el City. "Cristiano en un pie y con 50 años, será más que todos los que están jugando en el Manchester United", concluyó.

Liberman, muy caliente con ten Hag