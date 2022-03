Cada vez falta menos para el Lollapalooza Argentina 2022, que se llevará a cabo entre el 18 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Es por eso que la organización del evento confirmó algunas de las actividades que podrán realizar las personas que vayan al evento.

Lollapalooza Argentina 2022: las áreas disponibles

ESPÍRITU VERDE

Desde su primera edición en 2014, Lollapalooza Argentina se une al compromiso por la conservación del medio ambiente, la sustentabilidad y la promoción de herramientas que contribuyan al cuidado de nuestra vida y el espacio que habitamos.

Teniendo en cuenta este concepto, este año el festival reforzó más que nunca su compromiso con el medio ambiente y anunció más actividades de sustentabilidad y concientización a través de los espacios ESPÍRITU VERDE y el programa ROCK & RECYCLE. Entre otras propuestas, UNICEF y Jóvenes por el Clima (JOCA) presentarán una experiencia para concientizar sobre la importancia de proteger y conservar los humedales de nuestro país.

Quienes se acerquen al sector ESPÍRITU VERDE podrán recorrer un humedal vía realidad virtual y entender por qué es urgente la sanción de una ley que regule y conserve estos ecosistemas. Cuenta con el apoyo de PNUD y la Asociación Civil MINU; además incluye charlas e interacciones con una familia de carpinchos que recorrerá el predio brindando más información sobre el tema, buscando que las personas que vivan la experiencia virtual puedan sumarse en sus redes sociales al reclamo por la pronta sanción de la ley bajo la consigna #LeyDeHumedalesYa.

ROCK & RECYCLE

El área tiene como principal objetivo reducir el impacto ambiental que produce el evento y generar conciencia junto con los voluntarios, colaboradores de organizaciones no gubernamentales y universidades. Durante los tres días del festival, se distribuirán por el predio cestos diferenciados por reciclables y no reciclables, dos puntos de acopio. Uno de ellos va a contar con la propuesta “LollaCashless”, con el fin de incentivar al público a formar parte del programa: el público se podrá acercar y retirar una bolsa verde con el logo de Rock and Recycle, para juntar material reciclado dentro de ella y llevarla llena nuevamente al punto de acopio, donde se los recompensará con crédito LollaCashless, el que podrán utilizar en gastronomía, merch, etc.

LOLLAFOOD

Este año se podrán encontrar gran variedad de propuestas nacionales e internacionales. Las personas que asistan al festival podrán disfrutar de carnes ahumadas en panes caseros, helados veganos y naturales en diferentes formatos y sabores, empanadas y pizzas con sabores gourmet, churros dulces y salados, donas, gran variedad de hamburguesas, ensaladas de sushi, papas fritas con toppings y ensaladas orgánicas. Para los más innovadores, la comida asiática, mexicana y americana entre otras nacionalidades están presentes en esta nueva edición.

ARTE

Lollapalooza Argentina, es mucho más que música. El festival invita a vivir una experiencia con múltiples expresiones artísticas. Este año, consolida su apuesta por el arte con la participación de los artistas Marta Minujín y Rafael Parratoro.

Por segunda vez consecutiva, el arte pop de Marta Minujin aterrizará en Lollapalooza. En esta oportunidad, lo hará con dos de sus Esculturas de los Deseos.La instalación con formas definidas por colores flúor, están infladas hasta mantenerse en pié y alcanzar su máxima rigidez. Una anti-escultura, blanda e inflable, a diferencia de una estructura tradicional, maciza y pesada. Cuando cae el sol, a través del agregado de efectos de luces, cobra vida para brindar a los asistentes una experiencia visualmente inmersiva más allá de la propuesta musical del festival.

Rafael Parratoro, el artista nacido en Caracas, Venezuela, debutará en Lollapalooza Argentina. Reconocido por su abordaje del arte cinético, crea figuras geométricas con la pura transposición de líneas, a través del efecto moiré. Con su participación, intervendrá el icónico logo corpóreo de Lollapalooza que da la bienvenida al evento. Años anteriores, la intervención estuvo a cargo de las artistas Gachi Gasper y Cynthia Cohen, quienes se inspiraron en su serie “Futuro Brillante”.

LAS CASITAS

Durante las tres jornadas, el predio se caracterizará por la presencia de “Las casitas”, el espacio donde el público podrá bailar al ritmo de los DJ Set más pedidos de Argentina.

“Las casitas” tienen una capacidad reducida de personas para disfrutar de la música en una burbuja íntima y personalizada.