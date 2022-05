El lunes pasado "El Hotel de los Famosos", exitoso reality de El Trece, tuvo una nueva gala de eliminación. En esta oportunidad se vieron las caras Locho Loccisano y Majo Martino, quien finalmente quedó fuera de juego. Luego de su salida, la panelista fue entrevistada en Socios del espectáculo y dio detalles de su relación con Martín Salwe, quien en un principio era su amigo pero tuvieron fuertes discusiones a lo largo de la estadía.

"Esto no es un juego, uno no puede estar actuando un personaje las 24 horas del día. Para mí, Martín Salwe es una mala persona. Me hubiera dicho antes que me iba a maltratar. Los domingos, el día de descanso, podría haber dicho que me iba a agredir si ese era su juego, pero nunca me lo dijo", dijo Majo en el programa.

+Censo 2022: cómo completarlo de forma online en pocos minutos

Además, se refirió a una amenaza que le hizo Salwe la cual no fue televisada: “Un día me dijo que me alejara de Locho porque era una actor, que no le tenía que creer ni pegarme a él porque lo conocía de afuera. Cuando le dije que me caía bien, me miró y me dijo: ‘Te voy a destruir’”.

+La Mona Jiménez dará un show gratuito en el Obelisco: ¿Cuándo será el evento?

Por último, Majo Martino agregó: “Yo te hago la cruz y ya está, cagaste. Si quebraste mi confianza, ya está. Ayer le dije en el programa que lo desconocía, que no entendía si esto era un personaje o no. Le sirve para el juego, lo protegen, pero no da".

+Majo Martino pasó por "Socios del espectáculo"

El hotel de los famosos: ¿Cómo quedó organizada la semana del programa?

Los días y horarios del programa que conducen Pampita y el Chino Leunis: