Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la vida amorosa de Morena Beltrán. Es que a la periodista de ESPN se la vio en Instagram teniendo idas y vueltas con Tomás Mantia, futbolista que ejerce de marcador central en Flandria. Además, una foto del propio defensor esclarecía un poco más la situación. Pero del lado de Morena, todo se mantenía en un hermetismo más grande.

Sin embargo, en las últimas horas se terminó esa postura de la jornalista de ESPN, ya que estuvo presente en la radio Urbana Play el pasado sábado y allí, no solamente blanqueó su relación con Tomás Mantia, sino que incluso se presentaron como pareja en vivo junto con sus colegas Sofía Martínez y Matías García.

Al ser durante la mañana el programa, Martínez soltó en broma que era temprano y le agradeció por estar en ese horario, a lo que Mantia sostuvo que no tenía problema y que todos los días empezaba la jornada en la madrugada. "A mi me cuesta, a él no", soltó a pura risa Morena, a lo que luego añadió cuestionando a modo de broma a su novio: "Después a la noche, no resiste una serie".

Más temprano, en el vivo de Urbana Play y antes de la aparición de Mantia, a Beltrán le preguntaron si se casaría, a lo que respondió que "sí, pero que falta". Fuera de las cámaras del streaming que acompaña al dial de la radio, Tomás también sostuvo que lo haría. Sonrojada, Morena exclamó y se dirigió a su madre: "No nos estamos casando al aire, tranqui ma". Al margen de eso, fue el momento en donde la periodista oficializó su noviazgo.