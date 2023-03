The Weeknd confirmó la llegada de la gira "After Hours Til Dawn" al Estadio Monumental de Argentina. Luego de agotar las entradas para el primer show en menos de 24 horas, el cantante, compositor y productor discográfico canadiense anunció una segunda fecha: se estará presentando el 19 de octubre.

En ambas fechas, The Weekend estará presentando sus dos últimos trabajos de estudio: After Hours (2020) y Dawn FM (2022). Es por ese motivo que no faltarán canciones como "Alone Again", "Hardest to love", "Heartless" y "Blindings Lights", entre otras.

"La producción más grande de su carrera, en la que el público podrá disfrutar del reflejo de su camino creativo, que además de ser un recorrido musical tiene una impronta estética y conceptual atrapante”, dice la promoción de este evento. Y añade: “El tour es además el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única: The Weeknd tiene a la plataforma de blockchain Binance como sponsor del tour, con quienes ha lanzado una colección exclusiva de NFTs para la ocasión, así como merchandising diseñado de forma conjunta”.

+The Weeknd en Argentina 2023: dónde comprar las entradas

El día miércoles 15 de marzo, a las 10 am, se abre la venta general del segundo show de The Weeknd en Argentina, programado para el día 19 de octubre. Las entradas se pueden conseguir en la web de AllAccess.

+The Weeknd - Save Your Tears

+¿Cuáles son los precios?

Las entradas van desde $15.000 hasta $40.000 más el cargo de servicio.