Red Hot Chili Peppers anunció una fecha en el Estadio River Plate de Argentina para este 2023 y las entradas se agotaron en cuestión de horas. Es por ese motivo que la exitosa banda estadounidense confirmó mediante sus redes sociales una nueva función en el mismo escenario: será el domingo 26 de noviembre.

La banda liderada por Anthony Kields estará tocando todos sus éxitos en el regreso al país como "Californication", "Under the bridge", "Can't stop", "Scar Tissue" y "Otherside". Es importante señalar que la última vez que estuvieron en el país fue en el año 2017, cuando cerraron el festival Lollapalooza Argentina.

En esta gira la banda también se estará presentando en Chile y Brasil. En el 2022 estuvieron con una gira mundial en Norteamérica y Europa.

Las entradas para la segunda fecha podrán adquirirse, a partir del miércoles 29, desde las 10 por Allaccess.com.ar.

