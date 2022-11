¡Es oficial! Se publicó, en las últimas horas, el tema del Mundial de Qatar 2022, lanzado por las figuras de Paulo Londra, artista argentino, y Budweiser, cerveza oficial de la Coap del Mundo. A continuación, todos los detalles.

El nombre de la canción es "The World is Yours to Take", y conformará la banda sonora de la competición más importante del mundo. Esta es un remake de “Everybody wants to rule the world”, de Tears for Fears. El objetivo del tema es inspirar a los fanáticos a perseguir sus sueños, ignorar a los detractores y dar el máximo de sí mismos.

+¿Quién está en la canción además de Paulo?

Además del freestyler y músico cordobés, en la canción del Mundial se encuentra el rapero estadounidense Lil Baby.

+¿Qué futbolista forman parte?

En el video oficial de la canción están Lionel Messi (Argentina), Neymar Jr (Brasil) y Raheem Sterling (Inglaterra).