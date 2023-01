Camila, junto a Ariel, son los últimos participantes en haber ingresado a la casa de Gran Hermano, sin contar a aquellos que volvieron al reality tras el repechaje. Y esta jugadora se encuentra en crisis y podría abandonar el certamen.

De esta manera, te contamos, a continuación, todos los detalles sobre la situación de Camila y por qué podría dejar de formar parte de la casa más famosa del mundo.

+¿Por qué Camila podría abandonar la casa de Gran Hermano?

En las últimas horas, Camila ingresó al confesionario para contar su situación y se mostró en crisis: lloró y reclamó que sus compañeros la maltratan. Además, confesó que todavía se encuentra triste por el fallecimiento de su padre.

"No me gusta cómo me tratan acá adentro. Me hacen sentir mal todo el tiempo, a la mañana, a la tarde, que hablan mal de mí, que me contestan mal. Yo no sé si estoy lista para eso porque sigo pasando lo de mi papá y acá no me siento libre ni para darle un abrazo a nadie”, comenzó diciéndole a GH.

Y siguió: "Siento como que me están apagando por completo. La estoy pasando mal y no lo quiero demostrar porque van a decir una cosa u otra".