Está confirmado que Kike Teruel, uno de los líderes y fundadores de Los Nocheros, se retira luego de 40 años del reconocido grupo salteño. En este sentido, recientemente anunciaron su despedida de los escenarios el próximo 30 de junio en el Movistar Arena de Villa Crespo.

“Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé”, comentó el folklorista en un vivo que hizo anunciando su salida. Y agregó: “Hace rato me quería ir… es como jugar en un equipo y dar pases nada más, no ir al frente, y yo siempre fui de ir al frente”.

Esta no es la primera vez que Kike Teruel se aleja de la banda. En el 2014 se tomó un "año sabático" para vivir en España junto a su hijo. Sin embargo, esta parece ser la despedida definitiva.

Entradas para Los Nocheros en el Movistar Arena 2023: dónde comprarlas

Los Nocheros se presentarán en el Movistar Arena 2023 el próximo 30 de junio. Las entradas se pueden conseguir en la web del Movistar Arena haciendo CLICK ACÁ.

¿Cuáles son los precios?

Está confirmado que el valor de las entradas va desde $4.500 hasta $16.000 más el cargo de servicio.