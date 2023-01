Si bien Marcos Ginocchio es uno de los jugadores de Gran Hermano con más apoyo entre los televidentes, quienes siguen el día a día de la casa hay algo que aún no logran entender: su obsesión con nominar a Nacho en cada una de las votaciones. A continuación, enterate las razones de su decisión semanal.

+ ¿Por qué Marcos vota siempre a Nacho en las galas de nominación de Gran Hermano?

De acuerdo a las propias palabras de Marcos en la última gala de nominación (donde también le otorgó dos puntos negativos a Nacho), su elección de votarlo pasa por "un tema de afinidad". El 'Primo' manifestó, además, que "ve y siente que tienen una relación mejor", pero que a pesar de ello sostiene su decisión.

Los expertos en este reality, que han seguido todas y cada una de las temporadas del programa, afirman que en realidad, podría tratarse de una cuestión de competencia, de ver un "semejante", un "rival directo" en cuanto a la buena relación de Nacho con los demás compañeros y una imaginación de un fuerte apoyo del público hacia su par.

+ Postales de distintas galas donde Marcos nominó a Nacho:

+ Marcos tampoco salvó a Nacho de la placa cuando fue líder en Gran Hermano:

Durante la gala del jueves 19 de enero, tras ganar la prueba semanal de líder, Marcos tenía la posibilidad de quitar de la placa final a uno de los cuatro nominados de turno: Nacho, Ariel, Marcos y Agustín. En este caso, se inclinó por Agustín y dejó el devenir de Nacho en manos del "supremo" (el público).

Santiago del Moro invitó a Marcos a justificar la decisión de no salvar a Nacho, ante lo cual el 'Primo' sostuvo que "al principio no nos llevábamos muy bien, pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que no era como yo pensaba; veo que es una buena persona y que cada vez nos llevamos un poco mejor, pero no lo elijo porque siento más afinidad por otras personas".

Su compañero, que se esperaba tal elección, no demostró enojo ni sorpresa e incluso respaldó sus dichos afirmando que "con el tiempo mejoramos muchísimo la relación y me di cuenta el tipo de persona que es; no pasa nada".

+ ¿Quiénes quedaron nominados esta semana en Gran Hermano?

Tras la salvación de Marcos a Agustín, la placa final de nominados para la gala de eliminación del próximo domingo está compuesta por Ariel (13 votos recibidos), Maxi (8 votos recibidos) y Nacho (4 votos recibidos).

