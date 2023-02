Walter Santiago, mejor conocido como "Alfa", no llegó a la final de Gran Hermano pero logró una gran popularidad en los medios de comunicación y las redes sociales gracias a su paso por la casa más famosa del país. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse cuál es el origen de su apodo y acá te lo revelamos.

+¿Por qué a Walter Santiago de Gran Hermano le dicen Alfa?

Walter estuvo como invitado en LAM, ciclo que conduce Ángel De Brito por la pantalla de América TV, y habló sobre el origen de su apodo: "El tema de 'Alfa', te cuento porque seguro no sabes, viene del año 1986 porque yo tenía en ese momento un Alfa Romeo convertible color amarillo. No había dos en Argentina, era el único que había", comenzó a explicar el participante de 61 años.

En esta sintonía, desarrolló: "Después, cuando yo logré tener mi agencia de rental en la ciudad de Miami no sabía que nombre ponerle al negocio, entonces el dueño del local me dijo que me daba un catálogo y yo tenía que poner el dedo en un auto al azar y ese iba a ser el nombre de mi negocio". Y cerró: "Te lo juro por mi hija que, cuando puse el dedo, salió un Alfa Romeo descapotable amarillo".

+Así fue la presentación de Alfa en Gran Hermano

En la presentación, Walter Santiago se describió de la siguiente manera: "Nunca tuve jefes ni horarios. Nadie me mandó ni me dijo lo que tengo que hacer. En la casa tampoco va a pasar. Me dicen Alfa, y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder. Soy muy calentón y rencoroso. Tengo mucha memoria, no me olvido de nada".

+Conocé a Walter: jugador de Gran Hermano 2022