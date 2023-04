Nicolas Occhiato, dueño de Luzu TV, reveló en Nadie dice Nada que los participantes de Gran Hermano no pueden asistir a este medio. "No los dejan venir más. No tiene que ver con ellos. Pero bueno, en algún momento yo creo que se los van a permitir... Me gustaría, aparte no pudieron venir ni Juli, ni Marcos, ni Nacho", explicó. Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse por qué los exhermanitos si pueden ir a República Z.

La realidad indica que Luzu TV, que actualmente es el medio por streaming más importante de Argentina, se hizo de forma independiente. Sin embargo, República Z es de Kuarzo, misma productora que es parte de Gran Hermano. Es por ese motivo que tiene un convenio para que los exparticipantes del programa asistan semanalmente.

Sin ir más lejos, en las últimas semanas se reveló que Kuarzo está planeando poner a algunas de las personas que ingresaron a la casa más famosa del país en esta última temporada en una plataforma de streaming. Aunque al momento no está confirmado, todo indicaría que el medio sería República Z.

+República Z, el medio de Kuarzo que sigue creciendo

La productora comenzó con Biri Biri en "República Z", programa que conducen Yeyo de Gregorio, Mica Lapegüe, Juli Puente y La Tía Sebi. Luego fue agregado nueva programación: se sumó Estamos en una todos los días y Tremendovich los martes y jueves.

+Alfa de Gran Hermano en República Z