Migue Granados, reconocido humorista argentino, logró que "La Cruda" se convierta en el podcast de entrevistas más escuchado en el país. Incluso el programa fue declarado durante el 2022 de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se confirmó en las últimas horas que no seguirá al aire.

“Llegó el final. El final de La cruda. Un laburo muy largo, muy comprometido y muy movilizante. Aprendí de todo, pero más que nada aprendí a escuchar, cosa que no sabía. En las charlas siempre quise ser el centro de atención y acá aprendí que no más”, comenzó a explicar Migue en el último episodio. Y añadió: “El protagonismo en La cruda no iba a ser más mío. Iban a ser las historias. Estuvo bueno”.

Horas más tarde lanzó un tweet en su cuenta oficial dando algunos detalles de su salida: “Cabe aclarar que La cruda termina por decisión propia. Me gusta terminar las cosas en un buen momento. Con Spotify la mejor y los amaré siempre”.

+Dónde escuchar "La Cruda"

Están todos los capítulos de "La Cruda" disponibles en la cuenta oficial de Spotify, a la cual podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+Entrevista a Migue Granados en Filo News

+¿De qué trata el programa furor de Spotify?

La sinopsis oficial de "La Cruda" describe lo siguiente: "En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra".