Luzu TV, la productora de streaming lanzada por Nico Occhiato, estrenó a mediados del 2022 "Antes que Nadie", programa que actualmente conducen Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik de lunes a viernes de 8.00 a 10.00 horas por Youtube y Twitch. Además, contaba con la presencia de Cande Molfese, quien en las últimas horas confirmó su salida.

Fue Yanina Latorre, panelista de LAM, quien confirmó que la actriz va a abrir su propio canal de streaming porque “no estaba de acuerdo” con lo que le pagaban. Es por ese motivo que Cande Molfese explicó algunos detalles de su salida mediante su cuenta de Instagram: "Necesito tiempo. No en serio, necesito que me den tiempo, porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad. Pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente qué voy a hacer".

Aún no anunció ni brindó más detalles sobre el canal de streaming en el que comenzará a trabajar durante este 2023. Lo que sí está confirmado es que tendrá un reemplazo en "Antes que Nadie" aunque al momento se desconoce la identidad.

+¿Por qué se fue Cande Molfese de Antes que Nadie?

+Cómo ver Antes que Nadie EN VIVO | Streaming ONLINE

El programa que conducen Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín Dardik se puede ver de lunes a viernes de 8.00 a 10.00 por Luzu TV, canal de YouTube que podés acceder haciendo CLICK ACÁ.

+Así es Antes que Nadie, programa de LUZU TV