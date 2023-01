Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han ganado en reiteradas ocasiones el premio The Best y en esta nota te contamos quién lo logró en más opotunidades.

Premios The Best de la FIFA:¿Cuántos ganaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

THE BEST

THE BEST

La FIFA ya anunció los nominados a los premios The Best, y entre las distintas categorías, la más importante es la de "Mejor Jugador del Mundo". Entre los candidatos, figura Lionel Messi, algo que ya es habitual desde hace años, pero esta vez, Cristiano Ronaldo no está entre ellos.

A pesar de que "CR7" no esté nominado, ya ha ganado este premio anteriormente, como así también lo hizo "La Pulga". Es que ambos jugadores son los dos mejores del mundo desde hace más de 10 años, compitiendo entre ellos por ver quién se destaca más.

¿Cuántos premio The Best ganaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo?

El premio The Best comenzó a entregarse a partir de la temporada 2016 por la FIFA, y desde ese año, Lionel Messi lo ganó en una sola ocasión, mientras que Cristiano Ronaldo lo hizo en dos oportunidades.

Todos los ganadores del premio The Best a "Mejor Jugador del Mundo"