El nombre de Martín Páez, el hijo adoptivo de Fito y Cecilia Roth, se volvió tendencia en Argentina luego del lanzamiento de la serie de Netflix "El amor después del amor". Es por ese motivo que muchas personas comenzaron a preguntarse algunos detalles sobre la vida del joven de 23 años que se mantiene con un perfil bajo.

Hace algunos años fue entrevistado en la sección Herederos del Noticiero de Telefe y reveló algunos detalles sobre su vida. Es artista plástico y se encarga de llevar adelante la Tienda de Fito, el emprendimiento a través del cual se comercializa merchandising del exitoso músico, como remeras y buzos.

"Me levanto temprano, desayuno, veo un poco de youtube, después me voy a mi oficina, contesto los mails, me pongo al día, trabajo en la tienda de mi padre, hacemos remeras, buzos, tratamos de que a la gente le llegue tanto como la música de Fito", fue como describió el joven su día a día sobre finales del 2021.

En la misma nota reveló que vive con Cecilia Roth, su madre, y se describió como un apasionado de la música. Además de la influencia de su padre, esto se debe a que constantemente está rodeado de distintos artistas como Charly García.

+La historia de Martín Páez, el hijo de Fito y Cecilia Roth

El joven nació en 1999 y fue adoptado por Fito Páez y Cecilia Roth, quienes fueron pareja entre 1992 y hasta 2003. Actualmente es artista plástico y ayuda a su papá en la tienda oficial de merchandising.