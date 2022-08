El miércoles pasado se rompió un nuevo récord en Canta Conmigo Ahora, programa que conduce Marcelo Tinelli en Canal 13. Avril Lerman, una santafesina de 21 años, logró por primera vez que pulsen el botón los 100 jurados del programa. La joven cantante emocionó a todos con una impactante versión de “Nessum Dorma” de Giacomo Puccini.

“La música me hace olvidar de todo, me ha sacado de momentos difíciles, me acompañó en momentos hermosos. Me hace despegar, espero que vuelen y que canten conmigo”, había dicho Avril antes de cantar. Y vaya si lo logro. Luego de su presentación, algunos cantantes líricos del jurado como Eduardo Bosio y Darío Sayegh quisieron cantar con ella una canción arriba del escenario.

L-Gante halagó su presentación: “Faltaba que exploten los vidrios por el tono de voz”. Coti también le dio una devolución positiva: “No es solo soñar, sino esforzarse. Está muy enfocada, le pone energía y eso es muy valorable, por eso conseguiste lo que nadie logró”.

+Qué dijo Avril en su presentación

La cantante contó algunos detalles de su historia antes de cantar en el escenario: “Me llamo Avril con V porque mi mamá veía Las Tortugas Ninjas, le gustaba mucho ese nombre y me puso así. Creo que no era ninguna tortuguita, era la chica". Y añadió: "A los 12 años comencé a cantar covers de Adele, Ha*Ash y The Beatles”. Además, contó que del ámbito local escucha a los Guasones y Abel Pintos.

+¿Cómo ver Canta Conmigo Ahora?

Canta Conmigo Ahora, programa que conduce Marcelo Tinelli, se podrá ver HOY, jueves 18 de agosto, desde las 22.30 horas en la pantalla de El Trece.