Suki Waterhouse actualmente está en pareja con el actor Robert Pattinson ,tiene 31 años y nació el 5 de enero de 1992 en Londres, Inglaterra. Desde chica su vida estuvo ligada a las pasarelas y las alfombras rojas.

A los 16 años comenzó su carrera como modelo, y a los 19 realizó su primera gran campaña para la reconocida marca "Marks and Spencer", vistiéndo su lencería. Desde allí su carrera fue ascendiendo hasta por ejemplo, ser tapa de la revista Vogue en 2013. Además ha modelado para distintas marcas de renombre, como Pepe Jeans, Dior, Burberry, Balenciaga, Caterina Gatta y H&M.

Por el lado de la actuación, Suki comenzó su carrera en 2010, participando de un episodio de la serie de tv "Material Girl". También actuó en distintas películas que tuvieron un gran éxito como "Love, Rosie" (2014) y "Divergent The Divergent Series: Insurgent" (2015), entre otras.

También Waterhouse es cantante, comenzando su carrera musical en 2013, centrándose mayormente en el género indie pop. Su primer sencillo fue "Brutally" y desde allí no paró de progresar. Actualmente, pese a no dedicarse de lleno a la música, ya cuenta con un album lanzado (I Can’t Let Go) y con canciones reconocidas como "Good Looking".

Con Robert Pattinson comenzaron a salir en 2018, pero siempre manteniendo un perfil bajo y sin dejarse ver o fotografiar. Pero desde hace un tiempo, la pareja se empezó a mostar juntos en público, y en distintos eventos.

El Instagram de Suki Waterhouse

El videoclip oficial de "Good Looking" la canción de Suki Waterhouse