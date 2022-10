Walter Santiago, alias "Alfa", tiene 60 años y es uno de los participantes de Gran Hermano Argentina 2022. Fue participante de MasterChef Argentina 2014.

"Nunca tuve jefes ni horarios. Nadie me mandó ni me dijo lo que tengo que hacer. En la casa tampoco va a pasar", afirma.

Además, agregó: "Me dicen Alfa, y en la casa voy a ser Alfa. Siempre fui líder. Soy muy calentón y rencoroso. Tengo mucha memoria, no me olvido de nada".

En cuanto a la pregunta de "por qué ingresas a la casa", respondió: "porque en mi vida hice todo lo que quise. Voy a ser el patriarca de la casa".