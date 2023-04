Caleb Nahuel Di Masi, que es mejor conocido artísticamente como Kaleb Di Masi, es un cantante y compositor argentino de música urbana de 24 años. Su principal característica en la escena es la de fusionar estilos como el RKT, el freestyle rap y el reguetón.

Y en las últimas horas, Kaleb fue tema de noticia en todos los medios periodísticos. A continuación, te contamos qué fue lo que le pasó y todos los detalles.

¿Qué pasó con Kaleb Di Masi?

El músico argentino sufrió un grave accidente automovilístico y debió ser operado de urgencia. Según lo que se informó, Kaleb chocó contra un patrullero en la Autopista del Oeste, en dirección a Luján, y el suceso está en investigación por si corría una picada. Esto ocurrió durante el pasado fin de semana largo de Semana Santa.

"Buenos días mi gente. Como ya mucha gente sabrá tuve un accidente del cual salí vivo de milagro. Gracias a dios que me dio una oportunidad más. Tuve una operación y hoy ya estoy estable con 40 puntos en la cara y la nariz partida. Estoy internado en la Modelo de Morón hasta que me den el alta. Les pido que se queden tranquilos que lo peor que podría haber pasado, no pasó. Les pido mucho que se cuiden y tomen esto como ejemplo para andar más seguros. Me salvó el cinto de seguridad, úsenlo siempre", escribió en redes sociales.