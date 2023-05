El cantante británico Roger Waters anunció una segunda fecha en el Estadio Monumental de Argentina 2023 luego de agotar la primera función en cuestión de horas. En las redes sociales reveló que además del martes 21 de noviembre, se estará presentando el miércoles 22.

El excantante de Pink Floyd le está poniendo un punto final a su carrera con esta gira internacional titulada “This Is Not a Drill”. Es por ese motivo que en ambas presentaciones no faltarán clásicos como "Another Brick in the wall", "Wish you were here" y "Comfortably Numb".

Es importante remarcar que Roger Waters contaba hasta el año pasado con el récord de agotar todas las entradas para más shows consecutivos en el Estadio Monumental con nueve presentaciones en el 2012. Fue superado el año pasado por Coldplay, quienes lograron hacer 10 en total.

+Roger Water en Argentina 2023: cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas saldrán a la venta este martes 9 de mayo desde las 10 de la mañana en la web de Allaccess. Podés acceder a la misma haciendo CLICK ACÁ.

+¿Cuáles son los precios?

Campo Delantero: $55.000 + S/C

$55.000 + S/C Campo General: $23.000 + S/C

$23.000 + S/C Platea Preferencial : $56.000 + S/C

: $56.000 + S/C Platea Alta : $36.000 + S/C

: $36.000 + S/C Platea Media Sivori: $40.000 + S/C

$40.000 + S/C Platea Alta Sivori: $19.900 + S/C

+Roger Waters - SOUTH AMERICA 2023