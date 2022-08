Rosalía se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires y cantó junto a un ex participante de Bake Off Argentina, exitoso reality que se transmitía por Telefe.

Rosalía, una de las cantantes españolas más populares de los últimos años, brindó dos funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires en el marco de su gira "Motomami World Tour". Durante una de sus presentaciones, la artista cantó junto a un ex participante de Bake Off Argentina, exitoso reality que se transmitía por Telefe.

Durante la interpretación de "La noche de anoche", canción que grabó con Bad Bunny en el 2020, la artista abandonó el escenario para acercarse a sus fans y cantar junto ellos. Ahí fue cuando hizo dúo con Gianlucca, quien participó de la última temporada del reality de pasteleros.

"No doy más de la emoción. Esto es otro nivel de felicidad. Gracias a todos lxs que están mandando videos. Rosalía sos única", escribió en sus redes sociales el ex competidor. La publicación se volvió viral en cuestión de minutos y algunos usuarios comenzaron a compartir distintos videos de ese momento.

+Rosalía se emocionó en el Movistar Arena

La cantante española no pudo contener las lágrimas en su primer show en el Movistar Arena 2022. “Hará unos tres añitos que yo vine aquí por primera vez, era la primera actuación de la anterior gira, "El Mal Querer", la abrimos aquí. Me acuerdo de tener la sensación de que, de golpe, por primera vez en mi vida, fuera del lugar en el que yo estoy, me acogían así", dijo emocionada.

