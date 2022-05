Sabrina Carballo, una de las participantes que sigue en competencia en "El Hotel de los Famosos", cumplió 40 años y lo celebró junto a los integrantes del reality. El Chanchi Estévez, su ex pareja, la llevó a la habitación del staff pasadas las 00 y empezó a sonar “Hasta que me olvides”, de Luis Miguel. Luego el ex futbolista habló apartado con las cámaras y dijo: "La quiero mucho, así que preparé una sorpresa. Es lo mínimo que se merece".

El resto de los participantes también se acercaron y le cantaron el “Feliz cumpleaños”. Luego, entre todos, le dieron algunos llamativos presentes en tono de broma: un aerosol, lustramuebles, un jaboncito, un chocolate, un chicle, su propio short, un cenicero, un adorno, una planta seca y un almohadón.

“Mis 40 en un reality. No lo puedo creer. Estoy contenta porque me gusta festejar y el grupo es cada vez más acotado, pero verdadero”, resumió emocionada luego de saludar a todos.

Hasta el momento los eliminados de El Hotel de los Famosos son Militta Bora, Kate Rodríguez, Nicolás Maiques, Matilda Blanco, Rodrigo Noya, Pato Galván, Silvina Luna y Walter Queijeiro.

