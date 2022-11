Una figura de The Challenge, el programa que llegará a Telefe en reemplazo de Gran Hermano 2022, se fracturó los pies en plena competencia.

Telefe y Boxfish se encuentra trabajando desde hace algunos meses en "The Challenge", un reality show de competencias que conducirá Marley y llegará el año próximo al canal de las tres pelotitas en reemplazo de Gran Hermano 2022. Sin embargo, una importante figura se fracturó los dos pies en plena competencia.

Se trata de Floppy Tesouro, la reconocida bailarina que fue convocada para formar parte de The Challenge. Igualmente, según distintos rumores, el formato que reúne a 16 famosos en una isla ya tiene al ganador, motivo por el cual la modelo podría completar toda su participación dentro del programa.

"Mucho no puedo decir, entiéndanme, pero yo estaba compitiendo en deportes extremos y empecé a sentir un dolor muy fuerte. Terrible. Ojo que con el dolor y todo llegué a terminar las competencias", comentó Floppy Tesouro en dialogo con Mañanísima, programa de Ciudad Magazine. Y cerró: "Al principio me dijeron que era una tendinitis, pero después vine a ver al doctor Druetto y me diagnosticó las fracturas".

+Cuándo comienza "The Challenge"

Al momento no hay una fecha definida para "The Challenge" en Telefe aunque está confirmado que llegará luego de Gran Herman 2022. Es por ese motivo que se especula que podremos ver el formato en pantalla entre febrero y marzo del próximo año.

+Floppy Tesouro en Ciudad Magazine