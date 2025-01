Alarma en Boca: Ander Herrera se pierde el partido contra Unión

Boca debutó en el Torneo Apertura con un empate 0 a 0 ante Argentinos Juniors en La Bombonera, en lo que fue el segundo partido de la temporada para el Xeneize, que venía de golear por Copa Argentina 5-0 a Argentino de Monte Maíz. Este lunes, después del encuentro, se encendieron las alarmas en torno a Ander Herrera.

El español fue titular en ambos partidos y, pese a no haber jugado los 180 minutos ya que en ambos duelos fue reemplazado, el domingo terminó con molestias. Según pudo saber Bolavip, no existe lesión, pero el futbolista ha sentido molestias lumbares.

Ante esto, y debido al calendario extenuante que tiene Boca, la decisión es que no viaje a Santa Fe para enfrentar a Unión el miércoles, por la segunda fecha del Torneo Apertura. Algo similar pasaría con Luis Advíncula, que terminó dolorido tras el empate con Argentinos y fue reemplazado por Lucas Blondel, por lo que tampoco sería parte de la nómina. Ambos serán sometidos a estudios para descartar lesiones y conocer en detalle sus estados.

Herrera se ha convertido rápidamente en una pieza clave del esquema de Fernando Gago y por eso en el cuerpo técnico quieren cuidarlo y no arriesgarlo. Así las cosas, cuando se anuncien los citados para el partido ante Unión, el español estará ausente.

Otro de los que arrastra inconvenientes físicos es Marcos Rojo, quien fue reemplazado en el entretiempo contra el Bicho. “Tuvo una carga en el tendón dónde tuvo la molestia todo este tiempo y preferí no arriesgarlo. Podía seguir jugando, pero preferí no arriesgarlo para tratar de que termine bien el partido y sume la cantidad de minutos que queríamos que juegue. No pensaba que iba a completar el partido. Lo pensaba para 70 o 75 minutos porque no tuvo partidos de pretemporada”, dijo Gago en conferencia de prensa. El central también será sometido a estudios.

Cabe recordar que en Boca están recuperándose de operaciones Nicolás Figal y Sergio Chiquito Romero, mientras que Cristian Lema está en la parte final de su tratamiento por el problema ligamentario en su tobillo izquierdo. Por otro lado, ante Unión el miércoles podría ser la primera convocatoria para Agustín Marchesín, el único refuerzo que aún no ha sido citado, por haber sido el último en sumarse.

El calendario de Boca

Día Rival Hora 29/01 Unión (V) 19:15 02/02 Huracán (L) 19:15 08/02 Racing (V) 21:30 11/02 Ind. Rivadavia (L) 19:15 14/02 Banfield (V) 20:00

