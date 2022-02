"Asalto a Carlos Tévez en Argentina termina en tiroteo y un muerto", publicaron varios medios nacionales e internacionales. El mundo del fútbol se paralizó. Algunos hasta relacionaron el fallecido a la familia del jugador. Por suerte, la noticia no era real y fue el propio futbolista el que salió a desmentirlo en las redes sociales.

Según apareció en los medios de comunicación, Carlos Tevez había sufrido un intento de robo. Y no solo eso, tal como se aseguraba en una noticia que rápidamente dio la vuelta al mundo también se afirmaba "un tiroteo con un muerto". Enojado, el Apache salió con los tapones de punta en un vivo de Instagram.

Tevez compartió un video con un enérgico descargo: "Es todo mentira"

"Hola a todos. Siempre es muy difícil salir a hablar cuando se dicen tantas cosas", comenzó Carlos Tevez desde una cancha de paddle y con la camiseta del Corinthians. Y continuó: "Como veo que mucha gente me manda mensajes preocupada quería salir a aclarar. Es todo mentira lo que se dice, yo no me manejo con custodia".

Además, el Apache cerró contundente: "Quería salir a aclarar las cosas. Mi familia se preocupa y se dijeron cosas de mi barrio que no son. Voy siempre, es mi casa. Voy a jugar al fútbol y siempre me siento igual: es mi casa, repito. Siempre voy a seguir defendiendo a mi gente, a mi barrio". Aunque ojo, antes de apagar la cámara, confirmó: "Hay un muerto y una familia que debe estar dolida, pero yo no tengo nada que ver. Les mando un saludo a todos".