El ex boxeador fue protagonista de una brutal pelea en el penal de Campana y el video se hizo viral en las redes sociales.

Mientras cumple con su condena en el penal de Campana por haber atacado a María Soledad Muñóz, su ex pareja, el ex boxeador profesional Rodrigo Barrios no deja de lado los golpes. Este miércoles 22 de junio, desde la penitenciaría se filtró un video en donde se puede observar a la Hiena a las piñas en un brutal enfrentamiento.

Sin dudar, Barrios se calzó los guantes y salió al patio. Allí fue protagonista de una pelea callejera que tuvo a otros presos de hinchada. Hasta que la situación se fue de las manos y de atrás se escucha: "¡Ya está, ya está!".

La Hiena Barrios, a las piñas en el penal de Campana: "¡Ya está, ya está!"

Tras estar dos meses detenido en la Comisaría 1 de Tigre, el ex campeón superpluma de la Unión Mundial de Boxeo (WBU) y de la OMB fue trasladado a Campana, donde al llegar ya tuvo que demostrar su pasado en el ring. Aunque sin juez ni reglas.

Así, entre gritos y con un cordel repleto de ropa de los presos de fondo, Barrios comenzó una tremenda golpiza que podría haber terminado peor. Con la ventaja lógica de ser una persona que vivió de golpear, la Hiena fue amplio ganador y tuvieron que intervenir para que éste no le provoque heridas de gravedad a su contrincante.