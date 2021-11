Antes de su llegada a Gimnasia, Néstor Gorosito era furor en las redes sociales por sus tuits. Pipo se animaba a opinar de varios temas relacionados al fútbol y mucha gente se identificaba con cada una de sus frases. "Che, que bien que juega Messi ahora que salio campeón y canta el himno. Que manga de panqueques, ah y Angelito juega bien ahora, ¡que cómicos que son!", escribió el DT días después de asumir en el Lobo. Fue su último posteo.

La frases de Gorosito se siguen usando hasta hoy, principalmente porque muchas de ellas son aplicables a muchas situaciones del día a día. En ESPN F90, el director técnico explicó el motivo de cada uno de sus mensajes y nos divirtió a todos.

"Me enojé con Laporta porque echó a Dios de la casa", aseguró Néstor por su tuit contra el presidente de Barcelona. "¡Cómo te gusta moverte en las tinieblas!", dice una de las frases más célebres que Pipo explicó ayer: "Este no era por el fútbol. Era para alguien que nada que ver con el fútbol".

Luego llegó la hora de el más viral de todos: "¡Me quiero agarrar a piñas! ¡Me quiero pelear!". Entre risas, el DT de Gimnasia contó qué lo motivo a tuitear eso: "Me re puteaban todos por Twitter. En mi barrio cualquiera me ve todos los días, el que quiere va y me caga a palos ahí". Un personaje, ¡te bancamos, Pipo!