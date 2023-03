Marcos, Nacho y Julieta serán los grandes protagonistas de la gran final de este lunes 27 de marzo, donde los tres buscarán la consagración en Gran Hermano 2022. Así como esta noche pondrán punto final a su recorrido en la "casa más famosa del país", a continuación recordá cómo fue su entrada al certamen.

+ El ingreso y presentación de Marcos Ginocchio:

"No me interesa lo que los demás piensen de mí, vivo para mí y no para los demás. Siento que voy a aportar mucho en la casa; soy una persona auténtica, al que le gusta bien y al que no, también". Bajo ese lema, el estudiante de Derecho de 22 años hizo su entrada a la casa.

+ El ingreso y presentación de Nacho Castañares:

"Soy una persona mucho más mental que emocional, tengo todo acá en la cabeza. Quiero ganar el juego de Gran Hermano, porque soy una persona súper competitiva". Esa fue la frase con la que dijo presente el influencer de 19 años en su llegada al certamen.

+ El ingreso y presentación de Julieta Poggio:

"Yo ya les advierto que no me gusta cocinar, limpiar ni lavar los platos, que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta y lo estoy trabajando. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no, si no les gusta que se la banquen, yo soy así". Con esta fuerte enunciación, la modelo y actriz de apenas 20 años ingresó a la competencia.

