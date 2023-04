ChatGPT, el sistema de lenguaje de inteligencia artificial elaborado por OpenAI, ya es una herramienta cada vez más conocida en redes sociales. Hay quienes la usan para sus tareas diarias, ya que este chatbot puede simplificar largas fórmulas o realizar ejercicios en cuestión de segundos, pero hay otros que la usan para divertirse.

En esta oportunidad, Alejandro Fantino y toda la mesa que lo acompaña en su programa por Neura Media decidieron hacerle una simple pregunta que, sea cual fuese la respuesta, iba a comenzar un largo debate: ¿cuál es el club más grande del fútbol argentino, Boca o River?

Fanta, reconocido hincha del Xeneize, no se vio venir la respuesta: "Es indudable que uno de los equipos con mayor historia, logros y popularidad en Argentina es el Club Atlético River Plate". La primera reacción del conductor fue casi con incredulidad: "¿Me estás cargando? Mentira, bolu...". Sin embargo, la siguiente frase de ChatGPT despertaría la ira del periodista.

"Es importante destacar que existen otros equipos en Argentina con una gran trayectoria y presencia en el fútbol, como Boca, Independiente...", recitaba su compañero Tronco mientras miraba la pantalla, pero no pudo terminar por la bronca de Fantino. "Qué pedazo de sorete. Máquina del orto, insensible, mal entrenada. Te van a desenchufar y no vas a saber ni quién era Billiken. Me pongo recontra loco", soltó a medida que escuchaba la respuesta de la IA. ¡Pará un poco, Ale!