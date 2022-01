Alejandro Fantino siempre se las ingenia para ser tema de conversación. Y esta vez lo hizo a tráves de sus historias de Instagram con un video increíble que se volvió viral: su descontrolado baile electrónico llamó la atención de todos y se expandió por todas las redes sociales.

En primera instancia, el conductor filmó a uno de sus perros y simuló ser él con su voz. "Qué calor... ¡Qué calor! Qué siesta me voy a dormir... Uff... ¡Qué calor que hace! ¡Qué siesta me voy a dormir! Me voy a acomodar un poquito acá en la cama, le voy a pegar hasta las cuatro y media, cinco... Qué sueño que tengo...", parodió sobre su mascota.

Y luego se lo vio escuchando música electrónica y bailando de una manera en la que no se lo había visto nunca. "Afterbeach" y "Solo" fueron los mensajes que escribió el periodista para acompañar las imágenes: improvisó pasos inéditos y así estallaron los comentarios y memes.

No solo por su baile, sino también por los gestos, los usuarios de las redes dudaron del estado de Fantino en el video. "Mariano Martínez, un poroto", "Más duro que turrón navideño en junio" y "Más duro que paquete de pastillas" fueron algunos de los chistes que se descataron en Twitter.