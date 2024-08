Talleres recibió a Independiente Rivadavia por la fecha 11 de la Liga Profesional y le ganó 2 a 1 de manera agónica. La T jugó con un equipo alternativo ya que el foco está puesto en lo que pasará el próximo miércoles 21 de agosto cuando visite a River por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los de Ribonetto cayeron 1 a 0 en la ida y buscan dar el golpe en el Monumental.

Una vez consumado el triunfo, en las redes sociales oficiales de Talleres se hicieron eco de uno de los temas de actualidad del momento: la filtración de los videos de Alberto Fernández con Tamara Pettinato. El CM del conjunto cordobés compartió una foto del festejo grupal y lo acompañó con: “Pero, ¿me amás o no me amás?”, exactamente la misma frase que se le ve decir al ex Presidente de la República Argentina a la periodista mientras estaba sentada en el Sillón de Rivadavia.

Cabe destacar que en los últimos días se hicieron virales algunos videos de Alberto Fernández con conductas que no deberían ser propias de un Presidente. El ex máximo mandatario del país filmaba a Tamara Pettinato mientras ella le escribía una carta y, en reiteradas oportunidades él le pedía que le diga cosas lindas, en la última filtración le preguntó si lo amaba o no lo amaba. Eso generó un escándalo en la opinión pública general, pese a que no constituya ningún delito.

¿Qué se le viene a Talleres?

Los de Walter Ribonetto sacaron adelante un partido complicado ante Independiente Rivadavia en el Mario Alberto Kempes y ahora ya están enfocados en lo que será el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante River. El Millonario se impuso en la ida en Córdoba por 1 a 0 con gol de Paulo Díaz de cabeza y todo se definirá en Núñez el próximo miércoles desde las 21.30 horas. Juan Rodríguez, autor del segundo tanto de la T contra la Lepra le puso picante a la revancha: “Iremos al Monumental a buscar el pase a cuartos. Obvio que tenemos posibilidades de clasificar”.