"Me dan ganas de llorar": Juntó un montón de billetes y se dio cuenta de que no le alcanza para nada

Delfina (delfuuuriaa en TikTok) mostró su total bronca con la economía argentina, admitiendo que le da impotencia y ganas de llorar el hecho de no poder proyectar nada.

“Estoy tan enojada y tengo tanta bronca que solo tengo ganas de llorar. El peso no puede estar tan devaluado. La plata no sirve para nada“.

Además, agregó: “Junté algo de plata, veo un montón de billetes y esto no vale NADA, no me alcanza ni para ir al supermercado ni para comprar carne, porque son pesos“.

Aún indignada, contó: “Ni aunque ganes un millón de pesos te sirve, no hacés nada con eso, ni te compras terrenos, ni un auto. No puede ser que yo no pueda proyectar y ahorrar, porque mañana aumenta todo“.

Lo que le ocurre a Delfina, le sucede a la mayoría de la gente joven en el país, quien no ve oportunidades en su futuro.

“Me da tanta bronca… Y menos mal que no soy madre y no tengo que mantener a nadie porque estaría todo el día tirada en la cama llorando. Estoy llorando por el hecho de no poder proyectar. La economía te da depresión. La gente de mi edad se está yendo, y mas vale que se va a ir… Podes amar a tu país pero no podés subsistir acá, nadie puede. Tendríamos que romper todo pero no lo hacemos porque somos unos pelot…“, concluyó.