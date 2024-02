Todos los focos en Boca están puestos en la figura de Edinson Cavani, quien sigue sin poder convertir goles. Ante Sarmiento de Junín, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024, firmó uno de sus partidos más decepcionantes debido a la gran cantidad de ocasiones de gol que falló.

Ante esto, un hincha de Boca tuvo un gesto, en el que busca cambiar la suerte del Matador uruguayo. En un video viralizado en TikTok, trascendió que a Cavani le dieron un amuleto para acabar con su sequía goleadora con la camiseta azul y oro. ¿Funcionará?

El usuario (@leonel12aceiton) en TikTok mostró un video en donde le dio a Cavani una pulserita azul y oro para que la use y pueda revertir su mal momento con el gol. “Esto puede ser insignificante, pero está bendecida, para que la puedas poner en la pierna que quieras“, le dijo este hincha. El jugador agradeció el gesto.

“Yo sé que te va a traer suerte“, le aseguró este fanático xeneize, quien pudo sacarse una foto con Cavani, quien se estaba yendo, pero paró su vehículo para recibir el amuleto. “No te preocupes por las pelotudeces que dicen“, también le dijo este hincha, quien se volvió viral por el gesto que tuvo.

Las reacciones al gesto de este hincha de Boca con Edinson Cavani

Las respuestas al video viral en TikTok muestran que todavía hay banca para Cavani y esperan que este amuleto logre cambiar su presente goleador. “Con esto, empieza su racha, acuérdense“, aseguró un usuario, confiado en que esto revertirá su sequía.

Algunos usuarios incluso aseguraron que si Cavani empieza a meter goles, hay que felicitar de algún modo al hincha que le regaló la pulsera. “Amigo, si empieza a hacer goles, mínimo te mereces una ovación en La Bombonera“, fue uno de los comentarios. Otro también dijo: “Llega a empezar a meter goles te convertís en nuevo ídolo de Boca“.

La persona que le regaló la pulserita a Cavani aseguró que estaba bendecida. Según explicó en la publicación, la hizo bendecir en su ciudad, Comodoro Rivadavia, Chubut.

El día que a Benedetto le dieron un trébol y empezó a meter goles

Los amuletos guardan cierta relación con las cábalas y hay quienes creen o no en ellas. En Boca, ya hay un antecedente bastante conocido, que hasta en el video de TikTok algunos usuarios recordaron. A Darío Benedetto también le dieron un amuleto y, a partir de ese entonces, empezó a meter goles y a ser el goleador que los hinchas xeneizes tanto esperaban.

Fue hacia el año 2016 cuando Benedetto no podía meterla y una señora, Susana, le regaló un trébol de cuatro hojas para que lo tenga durante los partidos. El Pipa lo guardó para aquel recordado partido ante Quilmes en donde marcó tres goles y hasta dio una asistencia de taco para el 4-1 de Boca.

A partir de ese entonces, no se sacó el trébol de su media y se convirtió en el goleador más querido por los hinchas desde que se retiró Martín Palermo. Antes de su salida a Europa, marcó 45 goles en 76 partidos y llegó a estar en la Selección Argentina. ¿Tendrá el amuleto de Cavani el mismo efecto que tuvo el de Benedetto tiempo atrás?

Apareció el nene que había criticado a Cavani

Así como se hizo viral el amuleto que recibió Edinson Cavani, también apareció el famoso nene de Twitter que había criticado la llegada del uruguayo. “No te tira una diagonal, yo lo veo en el Valencia y es horrible“, había dicho en un video que se volvió también viral.

Con el presente actual del charrúa, muchos empezaron a darle crédito a este pequeño por haber acertado en que no debía llegar al Xeneize. El nene, de nombre Genaro, habló con Bolavip y, si bien mantiene su opinión, desea lo mejor para el goleador.

“Yo sigo manteniendo mi postura, sigo pensando lo mismo, espero que por el bien de Boca, por el bien del equipo, Cavani pueda meter goles“, dijo. Y a los que lo criticaron por no bancar al uruguayo, también les dejó un mensaje. “Son opiniones de ellos, las respeto, pero ellos deberían haber respetado la mía. No me importan los comentarios“, tiró.