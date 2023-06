¿Por qué no está HOY Bendita TV de Beto Casella en Canal 9?

Bendita TV, ciclo que conduce Beto Casella en la pantalla de Canal 9, es desde hace años uno de los programas más vistos de la televisión nacional ya que hace un repaso de todo lo pasa en Argentina con su característico tono humorístico. Sin embargo, se confirmó que por tiempo indefinido no se estará transmitiendo en vivo.

“Escándalo en Canal 9, varios conductores no cobraron MAYO. Por eso, Beto CASELLA decidió no hacer el programa hasta que le paguen. Lo banco a full”, fue el mensaje que publicó Ángel de Brito en su cuenta oficial de Twitter. Además de dicha información, el conductor de LAM en América TV añadió lo siguiente: “Los conductores somos trabajadores, no somos millonarios como los empresarios”.

Hasta el momento no se sabe cuándo volverá a estar el programa al aire con su horario habitual. Además, aún Canal 9 no notificó qué programa estará transmitiendo en su lugar, aunque todo indica que sería una emisión pasada de Bendita TV.

