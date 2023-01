Argentina finalizó la fase de grupos del Mundial de Hockey 2023 como segunda de su grupo tras un valioso empate 5-5 ante Francia en la última jornada. De esta manera, no pudo clasificar directo a los cuartos de final, pero alcanzó los octavos.

Los equipos que acabaron primeros en su zona jugarán directamente los cuartos de final, mientras que Los Leones y los demás segundos tendrán que disputar los octavos de final. Argentina enfrentará a Corea del Sur el lunes 23 de enero desde las 10.30 hora argentina.

En caso de avanzar a la siguiente ronda, se medirá nada menos que contra Países Bajos, una potencia en el deporte. Posteriormente, podría jugar ante Bélgica, India o Nueva Zelanda en las semifinales.

Las llaves de los octavos, también conocidos como cross-over, tendrá los siguientes encuentros: Malasia vs. España (22 de enero), Alemania vs. Franca (22 de enero), India vs. Nueva Zelanda (lunes 23) y Argentina vs. Corea del Sur (lunes 23).

Argentina avanzó a la siguiente etapa sin perder ningún juego. Luego de la victoria por la mínima ante Sudáfrica, igualó con Australia 3-3 y con Francia por 5-5. Resultados que le valieron para clasificar como segundo del Grupo A.

¿Contra quién juegan Los Leones en los octavos de final del Mundial de Hockey 2022?

Argentina enfrentará a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Hockey 2022. El conjunto asiático llegó tercero del Grupo B tras ganar un solo encuentro ante Japón y perder con Bélgica y Alemania.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Corea del Sur por el cross-over del Mundial de Hockey 2022?

Argentina jugará ante Corea del Sur en la etapa de octavos de final conocida como cross-over. El enfrentamiento será el lunes 23 de enero de 2023 a las 10.30 hora argentina.

¿Cómo quedaron las llaves del Mundial de Hockey 2023?