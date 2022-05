Pasó una nueva gala de eliminación en El Hotel de los Famosos, el reality que cautivó a muchos en la pantalla de El Trece. En esta ocasión, se enfrentaron Majo Martino y Locho Loccisano.

Y la periodista fue quien perdió el desafío de la H y tuvo que abandonar el certamen. Tras esto, se fundió en un abrazo con Locho. “Te quiero con el corazón”, le dijo él, instantes previos a que se dieran "un pico de despedida", según lo calificó Pampita, conductora del programa. "La verdad, la remó tanto Locho todo este tiempo, que un besito…", dijo Majo entre risas.

"En el momento que se paran todos para aplaudirme focalizo en ver solamente a la gente que más quiero ahí adentro, y la verdad es que a Melody no la veo, no me doy cuenta de que no se para”, dijo Martino a las cámaras.

+¿Qué le dijo Locho antes de que se vaya?

"Majo, me entretuviste, me sostuviste y me hiciste muy bien durante estos días. Nunca hubiera imaginado conocer tan linda persona. Somos muy parecidos, te agradezco por tanta contención y espero algún día devolverte todo lo que me diste. Gracias, te quiero".