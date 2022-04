El Hotel de los Famosos está transitando su primera temporada en la pantalla de El Trece: este reality consiste en un hotel habitado por personalidades en los que compiten premios y donde uno por semana será eliminado.

Y en las útimas horas, un ex participante alzó la voz e hizo una muy fuerte denuncia para el programa. Y este es nada y nada menos que Leo García, el músico que se fue del programa rápidamente: por su propia elección a las dos semanas y sin despedirse de sus compañeros. En las últimas horas, brindó detalles en una charla con Por si las moscas (AM 1110).

“Los conflictos internos y el choque de personalidades empiezan a causar fricciones; la presión de la convivencia y una decisión inesperada provocaron revuelo. Leo García no pudo resistir y finalmente abandonó el hotel”, esto había dicho Pampita, conductora, en el momento de la salida de García.

"No me imaginé que iba a ser tan horrible estar ahí adentro, te juro. La pasé pésimo. Me quería ir. Era como cuando me llevó mi mamá al jardín de infantes. Uno cuando va a un lugar y estás en grupo o manada, tratás de integrarte. Pero cuando empezás a sentir que en realidad te aburrís mucho y además está la presión todo el tiempo de que es un programa de televisión", comenzó diciendo.

Y luego realizó una fuerte acusación: "El único gay del programa era yo y sentí homofobia, realmente. También sentí xenofobia para con Kate Rodríguez. Fuimos discriminados el puto y la extranjera. Ni más ni menos. Esto fue así. ¿Viste cuando se hace una prueba social, un experimento social? La gente argentina, en general, cuando se arma en manada, se ponen homofóbicos y xenófobos. Es increíble. Yo lo vi. Por eso dije: ‘Me voy de acá sin saludar"”.

"Fue a través de los chistes que me hacía un pibe, que prefiero no nombrarlo porque no se ni quién carajo es y si lo nombro le doy más fama a él que a mí. Se tomó con humor mi condición de homosexual, cuando yo no estaba destacando esa situación. Humor y acoso. Por ser homosexual no significa que me gusten todos los hombres. Me molesta que se metan con mi sexualidad", explayó.

Y para cerrar, dijo: "Después otro se hacía el puto porque sabía que eso a mi no me gustaba... Eso en un bar o en un asado con amigos, me lo banco. Pero cuando tenés que convivir con eso, no. Yo soy muy calentón. Me voy calentando hasta que exploto. Y me enojé con esa situación".