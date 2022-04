Continúa el camino de la primera temporada de El Hotel de los Famosos, el reality transmitido por El Trece que reúne a personalidades en un hotel donde buscarán premios. En esta ocasión, el programa ya cuenta con el primer nominado de la semana.

Y el nominado es nada más y nada menos que Locho Loccisano, el participante recientemente incorporado (tras la renuncia de Rodrigo Noya). Lo polémico de la noche fue que, antes de que lo nominen, Locho había escuchado a sus compañeros decir que lo iban a votar...

Majo Martino fue la que alzó la voz luego de que haya sido nominado: "Es una cagada, porque a mí me parecés un pibe espectacular, dulce, divino, todo. Y no quisiera ni nominarte esta noche. Pero no puedo nominar a mis compañeros que estuvieron jugando y lo dieron todo".

A lo que Loccisano respondió: "Entonces, no me nominás por nuevo, me nominás porque no jugué". ¿Qué sucederá en las próximas emisiones del reality?