Gun´s N Roses confirmó su regreso a la Argentina luego de cinco años con el tour “South American Tour 2022″. Vale recordar que iban a estar presentes en el Lollapalooza 2020, pero la pandemia lo canceló.

A continuación, te contemos todos los detalles que debes saber para sacar las entradas y el día que tocaran en nuestro país.

¿Cuándo y dónde tocan los Gun’s and Roses’ en Argentina?

Guns N' Roses tocará el viernes 30 de septiembre en el Estadio River Plate. La pre venta de entradas empezará el 24 de marzo a partir de las 12 del mediodía a través de All Access. Mientras que la venta general iniciará el viernes 25 de marzo.

“Appetite for Destruction”, “GN´R Lies”, “Use Your Illuision I y II” y “Chinese Democracy”, sus aclamados álbumes de estudio, traen himnos que hasta hoy en día forman son hit, como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O' Mine”, “November Rain”, “You Could Be Mine”, “Paradise City”, “Civil War”, “Patience”, “Don´t Cry”, “It's So Easy”, entre otros.

¿Cuáles fueron los recitales que realizaron los Gun’s and Roses’ en Argentina?

Gun's and Roses estuvo por primera vez en Argentina en diciembre de 1992. En medio de grandes polémicas por el comportamiento del grupo y de muchas fake news, realizaron un show increíble.

La banda liderada por Axel Rose volvió al país en 2010 en el estadio Vélez Sarsfield donde dieron un show ante más 50 mil personas. Esa vez, estuvieron ausentes Slash y Duff, miembros fundadores que se separaron de la banda tiempo atrás.

Luego, estuvieron en 2016 con bajista y guitarrista otra vez en el escenario de River. La gira fue conocida cómo “Not in this lifitime”, que marcó el reencuentro del núcleo original después de años de distanciamiento, hasta tuvieron a Steven Adler (baterista en los inicios) como invitado en el tema “Out ta get me”.

Un año después, la banda realizó una presentación histórica en el Estadio Único de La Plata junto a The Who. Durante el recital, tocaron temas cómo Chinese Democracy, clásicos, Black Hole Sun, para Chris Cornell e hicieron homenajes.

¿Quiénes forman parte de los Guns N’ Roses?

La formación actual cuenta con el vocalista Axel Rose, el guitarrista rítmico Richard Fortus, los tecladistas Dizzy Reed y Melissa Reese, el baterista Frank Ferrer, el bajista Duff McKagan y el guitarrista líder Slash.

