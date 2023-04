Tras tener que abandonar de manera abrupta la práctica profesional del fútbol a causa de problemas cardíacos, Sergio Agüero encontró en el stream y las redes sociales una distracción a la que se aferró para ocupar ese tiempo que antes de demandaban los partidos, los viajes y los entrenamientos.

No tardó en enamorarse de su nueva actividad, que encontró rápida y buena recepción, al punto que terminó convirtiéndolo no solo en su nuevo entretenimiento sino además en su trabajo."Para mí la terapia fue el stream, es la realidad, además hago terapia. Pero el stream me ayudó mucho a conectarme con la gente. Tratar de hablar, charlar, divertirme, reír. Eso me hizo un poco olvidarme de todo”, había declarado a un año de su retiro.

Pero como todo quel que marca una fuerte presencia en las redes sociales, el Kun ha ganado tanto nuevos y fieles fanáticos como haters y críticos de su desempeño. Este sábado, se dio un breve pero muy curioso intercambió con uno de ellos.

"Recuerdo que antes el Kun hablaba de fútbol", escribió en Twitter un usuario que se presenta en sociedad como ROB ante una publicación del exdelantero de la Selección Argentina para promocionar la Winter Major de KRU Sports.

Agüero no tardó en responder a ese publicación de manera muy particular: "Desde los 5 años juego al fútbol. Dejame hablar pelotudeces ahora, pa", le escribió para terminar por ganarse su corazón.